На акциях протеста в Турции начались стычки с полицией и задержания

Около ста человек задержаны на протестных акциях в крупнейших городах Турции. Только на улицы Стамбула, по данным оппозиции, вышли 300 тысяч протестующих. Всё чаще возникают стычки с полицией, толпа ломает ограждения. Усмиряют активистов перцовыми баллончиками и водомётами.

Поводом для массовых митингов стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции. Сам он вину не признаёт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал беспорядки попыткой политического давления на правосудие.

На этом фоне власти разбираются с инцидентом у иракского консульства, накануне вечером вооружённые люди обстреляли здание дипмиссии. Данных о пострадавших нет, сообщает "ТВ Центр".