В Приморье разгораются природные пожары

В Приморье тушат сразу пять крупных природных пожаров. Леса горят на площади около двух с половиной тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. Спасатели отстояли несколько баз отдыха на побережье.

В соцсетях распространяются пугающие кадры - в Хасанском районе стихия вплотную подошла к дороге. Огонь и дым в прямом смысле стоят стеной. Автор видео говорит, что жар чувствовали даже в салоне автомобиля. Густая пелена растянулась на несколько километров.

В ближайшее время ситуация не улучшится - осадков в регионе не прогнозируют. Особый противопожарный режим действует в 14 муниципалитетах, сообщает "ТВ Центр".