Жители Калининграда и Петербурга увидели северное сияние

Красные, жёлтые, зелёные всполохи - это краски ночного неба, которые в эти дни видны сразу над несколькими регионами России. От Калининграда до Салехарда блистает северное сияние.

Кадрами очевидцы активно делятся в соцсетях. Обычно заметить чудо природы можно вдали от городских огней. А в этот раз яркие переливы появились даже в небе над Васильевским островом в Петербурге. Здесь, кстати, сияние началось сразу после красивого вечернего заката.

Метеорологи подсказывают, что разноцветное свечение возникает из-за вспышек на солнце, которые на Земле вызывают магнитные бури, сообщает "ТВ Центр".