Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие месяцы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. По его словам, в ходе недавнего визита в Москву он передал российскому лидеру сигнал от главы Белого дома о желании восстановить отношения и получил положительный ответ. Ну а пока российская и американская стороны подготавливают почву для личной встречи лидеров, решая важнейший вопрос - об урегулировании украинского конфликта.

За два дня до переговоров в Саудовской Аравии от американской стороны исходят громкие заявления: Украина и Россия всего в одном шаге от прекращения боевых действий. Впрочем, как показывает практика, киевский режим может сорвать любую сделку. Вероятно, именно поэтому делегация из Вашингтона собирается провести две отдельные встречи: сначала с представителями из Киева, потом – Москвы, сообщают американские журналисты.

Одним из условий неизбежно станут выборы на Украине. И как бы не старались на Банковой сторговаться – у них это не выйдет. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник президента США Стиф Уиткофф, кажется, совсем не оставил шансов Зеленскому – не будет ни вступления в НАТО, ни территориальных уступок.

"Крупнейшим вопросом этого конфликта остаются так называемые четыре региона, включая Донбасс и Крым. Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. И этот вопрос нужно решить. Когда это будет сделано, мы сможем вести очень позитивные переговоры". – сказал Уиткофф.

И этого главарь режима сильно боится, поэтому и пытается изо всех сил саботировать любые мирные переговоры. Как провокация - подрыв газоизмерительной станции "Суджа" - это не только террористический акт, после которого перекачка газа в Европу, теперь технически невозможна как минимум пару лет, но, прежде всего, показывает всю нестабильность в вопросе доверия Зеленскому и его словам. В отличии от российского лидера, который приказав остановить удары по украинской энергосистеме, держит слово.

Без американского финансирования Украине придётся туго. Администрация Трампа дала понять, что приоритеты безопасности США - на её собственных границах. Занять место США в Старом Свете теперь пытаются Британия, Франция и Германия. Впрочем, учитывая разногласия в самих европейских странах и их внутренние проблемы, это становится почти невозможной задачей.

На заявления Кира Стармера о желании разместить британских военных на Украине, отреагировала лидер Консервативной партии. Она потребовала предоставить Палате общин право голоса в этом вопросе и предупредила, что премьеру не стоит питать надежд, пишет Financial Times.

В свою очередь, европейские оборонные заводы наращивают производство, чтобы поддержать инициативу по перевооружению по всему континенту к 2030 году. А пока пытаются откупиться от украинских попрошаек. Германия выделила Киеву в дополнение к четырём обещанным миллиардам евро военной помощи еще три, загнав себя в долги.

А украинцы уже спускают их помощь на черных рынках. В Нигере после нескольких террористических атак были обнаружены 120-миллиметровый миномёт "Молот", и инструкция к нему на украинском языке.