Названы организаторы теракта в "Крокусе"

Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" спланировали и организовали спецслужбы недружественного государства. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Целью резонансного преступления была дестабилизация обстановки в стране. Для совершения атаки были привлечены члены международной террористической организации, сообщает "ТВ Центр".

Непосредственной подготовкой нападения занимались шестеро граждан Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск. По данным ведомства, именно они завербовали четырёх исполнителей теракта и организовали их обучение за рубежом.

Нападение на концертный зал в подмосковном Красногорске произошло ровно год назад. Вечером 22 марта вооружённые преступники ворвались в "Крокус сити холл", открыли огонь по людям, а затем подожгли сцену. Жертвами чудовищного преступления стали 145 человек, сотни пострадали. После атаки бандиты пытались сбежать на Украину, но были схвачены в Брянской области.