Хуситы выпустили по аэропорту в Тель-Авиве ракету "Палестина"

Этой ночью хуситы вновь атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве. По нему выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина". В центре Израиля сработали сирены оповещения о тревоге. Военные еврейского государства заявили, что сбили снаряд ещё до того, как он вошёл в воздушное пространство страны.

Йеменское движение предупредило авиакомпании, что и дальше будет обстреливать аэропорт. Новые удары нанесли и по американским кораблям в Красном море во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", сообщает "ТВ Центр".

Накануне США совершили авианалёт на объекты хуситов на северо-западе Йемена. О погибших и раненых не сообщается. Вашингтон усиливает своё присутствие на Ближнем Востоке. В следующем месяце туда прибудет ещё один ударный авианосец. Пентагон разрабатывает планы по переброске дополнительных войск.