Собянин пригласил москвичей на весенние субботники

Школьников, студентов и всех желающих приглашают принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут в Москве 12 и 26 апреля. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в течение этого и следующего месяцев в столице приведут в порядок дома и дворы, а также дороги, мосты и памятники. Кроме того, подготовят к открытию сезона фонтаны.

Информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря опубликуют в средствах массовой информации, на сайтах префектур и районных управ. Там же будут контакты ответственных за организацию работ. Ожидается, что в этом году в благоустройстве города примут участие не менее миллиона горожан.