В Петергофе открылась выставка артефактов с затонувших кораблей

В Петергофе открылась выставка уникальных находок с затонувших в Финском заливе судов. Экспозиция стала частью проекта "Гидрокосмос", который музей-заповедник реализует совместно с Русским географическим обществом. Благодаря подводным археологам посетители смогут увидеть сотни предметов, представляющих исторический и культурный интерес.

Изящный фаянсовый сливочник пролежал под водой почти 170 лет. Таких в коллекции - больше десятка. Столько одинаковых предметов, найденных в одном месте, говорят исследователи - верный признак того, что они предназначались для продажи.

Британский двухмачтовый торговый парусник дайверы Центра подводных исследований РГО обнаружили во время одной из своих экспедиций. Фрагменты деревянного судна лежат в северо-восточной части Финского залива на глубине 62 метров. Посуда была разбросана на палубе и рядом в грунте.

Сервизы ведущих британских мануфактур, вазы из цветного стекла, в том числе очень модного тогда молочного оттенка. Все эти вещицы предназначались для московских и петербургских аристократических гостиных. Теперь ими будут любоваться посетители музея.

Многие из экспонатов на этой выставке демонстрируются впервые, например, тяжёлые латунные часы. Это непростые часы – их обнаружили в каюте командира затонувшего шведского баркаса. Механизм починить не удалось, они не ходят. Но вот внешне их отреставрировали вполне удачно.

Все предметы экспозиции подняты с трех кораблей - британского торгового парусника, шведского парусного баркаса и немецкого галиота, перевозившего вино. Они затонули в разные периоды XIX века, но были найдены членами одной подводной команды. Ученые говорят: это уникальный срез прошлого, самой природой защищенный от более поздних бытовых наслоений.

Порой подводным археологам удается обнаружить совсем невероятное, к примеру, мужские парики из натуральных волос. Их подняли с палубы немецкого корабля, затонувшего ещё при Петре Первом. Невероятно дорогой аксессуар в то время.

"С корабля поднимается единая коллекция. Вещи могут быть разные - разной сохранности, разного качества, какие-то красивые, какие-то не очень. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы была выставлена вся коллекция, чтобы предметы не оседали где-то в запасниках", - говорит водолаз-исследователь, художник-реставратор первой категории ЦПИ РГО Роман Прохоров.

Выставка в Петергофе продлится до 26 июля, и за это время подводные археологи обсудят с искусствоведами музея проблемы сохранности старинных артефактов и их дальнейшую судьбу.