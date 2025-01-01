Shaman представит Россию на "Интервидении"

Певец Ярослав Дронов (Shaman) будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Музыкальный конкурс "Интервидение-2025" пройдёт в сентябре в Москве и Подмосковье. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В мероприятии примут участие порядка 20 стран, включая все государства БРИКС.

С 1946 по 1993 год конкурс "Интервидение" проходил в СССР и России. В нём участвовали не только социалистические страны, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия. После того, как Россия отказалась участвовать в "Евровидении", было решено возродить конкурс "Интервидение".