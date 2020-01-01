Умерла Лариса Голубкина

В возрасте 85 лет скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал он.

Всенародную любовь Голубкиной принесла роль в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", она сыграла там Шурочку Азарова (и корнета Азарова). Также Голубкина снялась в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и других.

С 1977 по 1987 год Голубкина состояла в браке с народным артистом РСФСР Андреем Мироновым.

В её театральной карьере – десятки ролей, актриса выходила на сцену до последних дней. 9 марта этого года Лариса Голубкина отметила 85-летний юбилей.

В марте 2020 года Лариса Голубкина была в гостях у Татьяны Устиновой в программе "Мой герой".