В Подмосковье открыли мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Сегодня в подмосковном Красногорске открыли мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле". С момента страшной атаки прошёл ровно год.

В память о погибших от рук бандитов, на месте, где располагался концертный зал, возвели монумент - стелу из чёрного гранита. На нём изобразили белых журавлей, которые стали символом трагедии. С первых минут после открытия к мемориалу люди несут цветы и игрушки. Многие специально приезжают из других регионов, сообщает "ТВ Центр".

Вечером 22 марта прошлого года группа вооружённых преступников ворвалась в "Крокус сити холл". Бандиты открыли огонь по людям и подожгли сцену. Жертвами теракта стали 145 человек, шестеро из них дети. Сотни людей пострадали.

Исполнители попытались сбежать на Украину, но были задержаны в Брянской области. Сегодня в Следственном комитете заявили, что заказчиком бесчеловечного преступления являются спецслужбы одного из недружественных государств. Целью злоумышленников была дестабилизация обстановки в России. Для организации атаки привлекались шестеро граждан Средней Азии, которые занимались вербовкой и обучением конечных исполнителей за границей.