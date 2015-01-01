На северо-востоке Москвы строят храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

На северо-востоке Москвы завершают строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Берёзовой аллее. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Двухэтажная церковь выполнена в стиле древнерусской архитектуры второй половины XII века. Она сможет вмещать до тысячи прихожан. На территории комплекса также будут духовно-просветительский центр с воскресной школой и кризисный центр для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Храм станет духовным центром московских строителей. Открытие запланировано на лето, сообщает "ТВ Центр".