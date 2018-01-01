Жизнь и роли Ларисы Голубкиной

Не стало Ларисы Голубкиной. Народная артистка России совсем недавно отметила 85-летний юбилей. Поющая, танцующая, по-мальчишески озорная Шурочка Азарова в "Гусарской балладе" - так впервые появившись на экране, Лариса Голубкина обрела всесоюзную славу. За первые полгода картину посмотрели почти 50 миллионов зрителей. За эту роль Голубкиной пришлось побороться с Людмилой Гурченко, Светланой Немоляевой и Алисой Фрейндлих, но Рязанов выбрал никому не известную студентку ГИТИСа.

Она не играла, она и была такой - юной, с горящими глазами, женственной и мужественной одновременно. Даже трюки выполняла сама - восемь раз прыгала с балкона. Она мечтала стать оперной певицей, но, сразу обретя такую известность, скрыть яркий актёрский талант уже не могла. После окончания ГИТИСа её приняли в Театр советской, а ныне - российской армии. Актриса служила в нём почти 60 лет. Ей удавались и лирические, и характерные героини, и конечно, режиссёры в полной мере использовали её вокальные данные.

Поступали и новые приглашения в кино. В комедии "Трое в лодке, не считая собаки", она снялась вместе с мужем - Андреем Мироновым. Ещё с 60-х годов она начала выступать на эстраде, особенно любила исполнять русские романсы. Гастролировала по всему Советскому Союзу.

"Это была очень талантливая, очень яркая, певучая. Прекрасно двигалась. И, конечно же, наш театр лишился очень яркой актрисы, личности", - говорит народная артистка СССР Людмила Чурсина.

В 2018 году актриса выпустила спектакль-исповедь "Лариса Голубкина. Заплатки". Она признавалась: несмотря на славу и множество ярких ролей, всегда сомневалась в себе, её очень ранили замечания окружающих. Такой хрупкой и смелой, обаятельной и живой, настоящей её навсегда и запомнят коллеги, друзья и миллионы поклонников.