Украина демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира. Так прокомментировала новые удары ВСУ по российским энергообъектам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предупредила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ.

Захарова также напомнила, то США инициировали договорённость о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и Киев эту договорённость поддержал. Тем не менее, атаки дронов по российской территории продолжаются.

19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе на Кубани, пожар там тушили двое суток. 21 марта под обстрел попала газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Также киевский режим продолжает наносить удары по жилым дома и социальным учреждениям.

На этой неделе после разговора с Дональдом Трампом российский президент отдал приказ военным о прекращении ударов по объектам украинской энергоструктуры.