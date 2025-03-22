Оргкомитет "Интервидения" выступил с заявлением об участнике от России

Участника "Интервидения" от России ещё не выбрали. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций музыкального конкурса Анастасия Григорьева.

"Он точно не определён, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет", - сказала она.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" будет представлять Ярослав Дронов (Shaman).

Музыкальный конкурс "Интервидение-2025" пройдёт в сентябре в Москве и Подмосковье. Ожидается, что на конкурс приедут исполнители из 20 стран, включая все государства БРИКС.

С 1946 по 1993 год конкурс "Интервидение" проходил в СССР и России. В нём участвовали не только социалистические страны, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия. После того, как Россия отказалась участвовать в "Евровидении", было решено возродить конкурс "Интервидение".