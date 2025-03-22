В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул России Егор Иванов.

Автобус перевозил 35 туристов из России. ДТП произошло на повороте шоссе на таиландском острове Пхукет в районе между пляжами Камала и Патонг. Известно, что четыре человека получили лёгкие травмы.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как как туристический автобус на большой скорости входит в поворот. Видимо, причиной аварии стало нарушение скоростного режима водителем. По другой версии, у автобуса могли отказать тормоза.