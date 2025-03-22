Путин и Вучич проведут переговоры в Москве 9 мая

Александр Вучич и Владимир Путин проведут переговоры 9 мая в Москве. Об этом во время визита в Белград сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, передаёт РИА Новости.

"Год очень важный, 80-летие Победы. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России", - заявил Орешкин.

Ожидается, что на празднование 80-летия Великой Победы в Москву приедут премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, лидер КНР Си Цзиньпин, глава Бразилии Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидер Республики Сербской Милорад Додик.

К празднованию присоединятся и другие страны, которые будут представлены главами дипломатических миссий в России.