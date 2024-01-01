ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномёта и квадроцикл. Авиация и артиллерия России нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 18 населённых пунктов Сумской области.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.