Заключённым в московских СИЗО стала доступна красная икра

Арестованным и задержанным в московских СИЗО стала доступна красная икра. Об этом РИА Новости сообщили в компании, предоставляющей услуги по продаже товаров арестантам.

Ассортимент магазинов в следственных изоляторах недавно пополнился красной лососёвой икрой. 250-грамовая банка стоит 3 600 рублей.

В компании, снабжающей СИЗО продуктами, добавили, что деликатес стал доступен для заказа в первую очередь по просьбе находящихся в заключении женщин.

В столичных СИЗО давно можно заказывать продукты. При этом действует одно ограничение – доступны только 30 килограммов в месяц.