Российские мотострелки и десантники прорвали оборону неонацистов в ДНР к северу от Великой Новосёлки. Силы противника попали в частичное окружение. Идёт операция по их нейтрализации. Большие успехи есть и на Запорожском участке, а также в курском приграничье.

На разных направлениях видны остатки разбитой техники, в том числе и натовского образца. Бойцы группировки войск "Север" перешли границу с Сумской областью и заняли северную часть села Владимировка.

На артёмовском направлении наша воздушная разведка засекла пункт временной дислокации украинских операторов беспилотников. Один точный выстрел российских войск, и здание противника уничтожено вместе с живой силой.

На фронте часто можно увидеть примеры героизма. В Работино остатки пехоты ВСУ укрылись в блиндажах после массированной атаки нашей артиллерии. Штурмовик с позывным "Препод" прокрался к позиции боевиков и бросил противотанковую мину. Затем передвинулся к соседнему блиндажу и повторил действие.

После этого штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли не только беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, но и закрепиться.