Уничтожил пулемётный расчёт ВСУ: подвиг рядового Королёва

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Фируз Якупов, действуя в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, во время атаки боевиков уничтожил два пулемётных расчёта и более 20 пехотинцев ВСУ. Фируз занял новую позицию и ликвидировал огневую точку врага. Противник понёс серьёзные потри и был вынужден отступить.

Рядовой Валерий Королёв, действуя в составе штурмовой группы, скрытно подобрался к опорному пункту врага и закинул в окоп несколько гранат, уничтожил пулемётную точку вместе с расчётом. Оставшиеся боевики, обнаружив позицию Валерия, сосредоточили на нём огонь. В это время группа российских штурмовиков обошла опорник и атаковала врага с тыла. Неонацисты отступили, бросив раненых и тела погибших, сообщает "ТВ Центр".