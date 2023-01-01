59 беспилотников ВСУ сбиты в семи регионах России

Минувшей ночью над территорией России сбито 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись семь регионов. 29 дронов уничтожены в Ростовской области, 20 - над территорией Астраханской области, три БПЛА сбили в Воронежской области, ещё три - над территорией Волгоградской области, два - над Крымом и по одному - над Курской и Саратовской областями. В Ростовской области погиб водитель автомобиля, атакованного беспилотником.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.