Папу римского выпишут из больницы 23 марта

Папу римского Франциска выпишут из больницы 23 марта. Об этом сообщил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения римского госпиталя Серджо Алфьери.

"Начнём с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра папа выписывается и вернётся в свою резиденцию в Ватикане", - заявил врач на пресс-конференции в римской больнице "Джемелли".

88-летнего Франциска доставили в больницу 14 февраля. У него была диагностирована пневмония, врачи подключали его к кислороду, но не использовали ИВЛ. Папа находился в сознании и во время госпитализации даже записал небольшое аудиообращение к своей пастве.