Telegraph: украинские беженцы в Великобритании могут остаться без жилья

Сотни тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья в Великобритании из-за прекращения действия трёхлетней программы Homes for Ukraine ("Дома для Украины"). Об этом в субботу, 22 марта, сообщила газета The Telegraph.

В программе участвовали около 220 тысяч украинцев, теперь им придётся заниматься продлением виз. Издание отмечает, что эта ситуация создаёт "большую неопределённость" для украинских беженцев. Многие из них жалуются на трудности в сохранении работы и жилья.

"Четверо из десяти украинцев, получивших убежище, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье, потому что они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта", — пишет издание.