Прокуратура Турции попросила суд заключить под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинениям в терроризме и коррупции. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщил телеканал CNN Türk.

В стране тем временем продолжаются массовые протесты оппозиции в поддержку задержанного мэра. Полиция начала применять водометы, резиновые пули и грубую силу, сообщают местные СМИ.

Турецкие телеканалы после предупреждения властей прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, а также от дворца правосудия в Стамбуле, где ожидается судебное решение о мере пресечения мэру Стамбула.