Обстановка на акциях протеста в Турции накаляется

Прокуратура Турции требует арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции и связях с террористами. В субботу он пять часов давал показания во дворце правосудия. Всё это время снаружи бушевала толпа.

По данным оппозиции, на улицы города вышел миллион человек. Сначала мирный митинг перерос в массовые стычки с полицией, одного из правоохранителей облили кислотой. Протестующие строили баррикады, их оттесняли, в том числе, перцовыми спреями.

На акциях в Анкаре и Измире полиция применила водомёты. По всей стране задержано более трёхсот человек. Сегодня, как ожидается, оппозиция проведет голосование, по итогам которого утвердит Экрема Имамоглу своим кандидатом в президенты на следующих выборах, сообщает "ТВ Центр".