Десятки палестинцев погибли во время ударов по сектору Газа

Сектор Газа снова под огнём израильской армии. За минувшие сутки жертвами ударов стали боле 30 палестинцев.

На юге анклава ЦАХАЛ атаковал окрестности города Хан-Юнис. Есть данные, что в результате налёта погиб член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль. Он вместе с женой находился в лагере для беженцев.

Израиль возобновил масштабные военные действия на этой неделе. Поводом называют отказ палестинского движения от американского плана переговоров. Официальная цель операции - освобождение заложников.

Наземные операции придали новый импульсы антиправительственным митингам. В Тель-Авиве тысячи людей требуют немедленно прекратить огонь и вернуть пленников, сообщает "ТВ Центр".