На Камчатку надвигается циклон с ураганным ветром

К берегам Камчатки приближается очередной циклон. На усиленный режим работы переходят спасатели, ветер местами может достигать 30 метров в секунду.

Полуостров уже засыпало снегом, на улицах очень скользко и много аварий. Водителей просят не выезжать на дороги без особой необходимости, все силы коммунальщиков брошены на расчистку трасс.

А в Челябинской области спасатели продолжают откачивать воду из подвалов затопленных домов. Насосы работают круглосуточно. Чтобы просушить помещения используют тепловые пушки, сообщает "ТВ Центр".