Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован

Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает телеканал A haber. Удовлетворено ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу.

Против Имамоглу возбуждено уголовное дело по фактам коррупции в мэрии и пособничестве терроризму. Накануне мэр пять часов давал показания во дворце правосудия. Всё это время снаружи бушевала толпа, митинги в поддержку политика проходят по всей стране.

Только на улицы Стамбула вышел миллион человек. Сначала мирный митинг перерос в массовые стычки с полицией, одного из правоохранителей облили кислотой. Протестующие строили баррикады, их оттесняли, задержаны десятки человек.