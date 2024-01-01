Украинские неонацисты целенаправленно обстреливали и поджигали жилые дома в Курской области, занимались мародёрством и грозили расправой россиянам. Новые свидетельства варварских преступлений киевского режима сегодня представил Следственный комитет.

Специалисты ведомства опросили эвакуированных жителей Суджи и других районов курского приграничья. Сейчас пострадавшие находятся в пунктах временного размещения. Куряне в подробностях рассказали следователям о зверствах, которые устраивали боевики в начале этого года.

"Многочисленные факты преступных приказов командования ВСУ о расстрелах мирных жителей Курской области находят подтверждение в показаниях гражданских лиц. В ходе предварительного следствия устанавливаются представители вооружённых формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.