На Западе все острее встаёт проблема украинских беженцев. Так, по данным исследователей Бирмингемского университета, почти половина перебравшихся в Британию граждан Украины, не способны найти работу на новом месте. Ещё большие трудности ждут релокантов в Германии, где в скором времени правящая коалиция собирается отменить положенные выплаты. Потерять убежище рискуют искатели лучшей жизни и за океаном.

Продемократические американские СМИ захлебываются сочувствием к пятистам тысячам мигрантов из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы, чей временный правовой статус новый хозяин Белого дома собирается аннулировать. Их запустил в страну Джо Байден, а Трамп выгоняет.

Лишиться права на пребывание в США уже в апреле могут и 240 тысяч украинских беженцев. Но вместо того, чтобы паковать чемоданы, они решили подсуетиться и заранее заручиться поддержкой рядовых американцев. Их истории на телевидении - одна жалостливее другой. Если не обращать внимания на то, что в Америку многие прибыли совсем не из зоны боевых действий, а возвращаться на родину очень не хотят молодые здоровые мужчины.

Не менее туманно будущее беженцев и в Британии. В той самой стране, чьи власти призывают Киев повоевать до последнего гражданина, из-за проблем с продлением виз украинские беженцы массово остаются без жилья и работы. В Ирландии власти перестали оплачивать содержание домашних питомцев, которых украинцы привезли с собой, любящие хозяева начали массово отказываться от своих кошек и собак. По местным законам бесхозные животные подлежат усыплению.

А на части территории, которая пока ещё остается украинской, судя по всему, не прочь навести порядок венгры. Будапешт методично тычет Киев носом в непрекращающееся нарушение прав венгерской общины в Закарпатье. Премьеру Виктору Орбану и его команде есть чем приструнить режим Зеленского.

Венгрия блокирует все инициативы ЕС, связанные с поддержкой Киева. На самой Украине оппозиционные депутаты Рады требуют судить Зеленского за внешнеполитический курс, который привёл к катастрофе. Эксперты американского канала CNN открыто назвали Украину вассальным государством, купленным с потрохами. И на этом основании Трамп вполне логично считает, что может пожертвовать интересами Киева ради сделки с Москвой.