Собянин поздравил синоптиков с праздником

В столице установлены более ста метеодатчиков, которые измеряют температуру, осадки, а также уровень снега и силу ветра. Сегодня мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети поздравил работников гидрометеорологической службы с профессиональным праздником и рассказал, как современные технологии помогают следить за погодой в Москве.

Так, доплеровский метеолокатор в Новой Москве позволяет анализировать атмосферные явления в радиусе до 250 километров. А не менее десяти гидродинамических моделей делают прогнозы на три часа, две недели и даже месяц.

Благодаря этим технологиям и работе метеорологов заранее рассчитывается количество спецтехники, регулируются параметры теплоснабжения и принимаются меры по защите городских объектов от непогоды.