В России началась Неделя детской книги

Одну из старейших просветительских акций возродили в России. По поручению президента впервые за много лет в нашей стране стартовала Неделя детской книги.

Она посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Церемония открытия прошла в Москве. На неё пригласили самых активных читателей библиотек, многодетные семьи и участников "Движения первых". Перед гостями выступили популярные писатели.

До 30 марта в библиотеках, издательствах и других учреждениях культуры разных регионов пройдут встречи с авторами книг и художниками-иллюстраторами, литературные чтения и презентации новых произведений, сообщает "ТВ Центр".