ЦСКА в Белграде одержал победу над местным "Партизаном"

Дымовые шашки в цветах российского флага, огромные баннеры на русском языке и слова поддержки. Дружеской акцией сербских футбольных болельщиков ознаменовался матч в Белграде между местным "Партизаном" и московским ЦСКА.

Фанаты скандировали "Русские и сербы - братья навек". Несмотря на дождливую погоду, игра двух команд, которые считаются побратимами вызвала огромный интерес - зрительские трибуны были переполнены.

Встреча завершилась победой гостей - ЦСКА выиграл со счетом 2:1. Впрочем, поражение хозяев поля нисколько не сказалось на дружеской атмосфере мероприятия, сообщает "ТВ Центр".