Названы дата и место похорон Ларисы Голубкиной

Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщила актриса Мария Миронова.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта, ей было 85 лет.

Актриса стал известной после роли в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", она сыграла там Шурочку Азарову (и корнета Азарова). Также Голубкина снялась в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и других.

9 марта этого года Лариса Голубкина отметила 85-летний юбилей.