Кремль раскрыл детали контактов Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп могли общаться более двух раз. Этого не исключил Дмитрий Песков. По его словам, пресс-служба президента России сообщает только о тех разговорах главы государства с президентом США, о которых ей известно.

"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - сказал пресс-секретарь российского президента в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Второй разговор лидеров России и США, состоявшийся 18 марта, был одним из самых продолжительных, отметил Песков. "В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов", - сказал представитель Кремля. До этого 12 февраля Путин и Трамп говорили около полутора часов.

Также Песков сообщил, что для такого рода разговоров существует защищённая линия связи. "Горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищённая, и позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам", - рассказал пресс-секретарь президента России.

Накануне спецпредставитель президента США Стивен Уиткоф предположил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие месяцы. По его словам, во время недавнего визита в Москву он передал российскому президенту сигнал от главы Белого дома о желании восстановить отношения и получил положительный ответ.

На следующей неделе в Саудовской Аравии должны состояться переговоры российской и американской делегаций, которые станут ещё одним шагом к налаживанию отношений Москвы и Вашингтона и урегулированию ситуации на Украине.