За минувшие сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на белгородском направлении. Там подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ, сообщает Минобороны России.

Также за сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, центрам подготовки операторов дронов и местам хранения беспилотников.

Силы ПВО и РЭБ уничтожили десять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 224 беспилотника противника.