Минобороны назвало потери ВСУ на белгородском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на белгородском направлении. Там подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ, сообщает Минобороны России.

Также за сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, центрам подготовки операторов дронов и местам хранения беспилотников.

Силы ПВО и РЭБ уничтожили десять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 224 беспилотника противника.