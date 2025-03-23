Дирижёр "Голоса" Сергей Жилин экстренно госпитализирован

В Москве госпитализировали народного артиста России, дирижёра шоу "Голос" Сергея Жилина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музыканта.

По сведениям РЕН-ТВ, у 58-летнего Жилина появилась резкая боль в животе. На скорой его доставили в одну из московских больниц, где сделали экстренную операцию.

В интервью The Voice Mag телеведущая Яна Чурикова предположила, что здоровье дирижёра ухудшилось от стресса на съёмках музыкальной программы на Первом канале.

Сергей Жилин - пианист, композитор, аранжировщик и дирижёр. Он руководит несколькими музыкальными коллективами, объединённых общим названием "Фонограф". Жилин известен также как дирижёр шоу "Голос".