Папа римский появился на публике впервые с 14 февраля

Папа римский Франциск появился перед верующими впервые после болезни. Сегодня понтифика выписали из больницы.

На площади перед ней собрались верующие. Перед появлением папы толпа скандировала его имя, сообщает РИА Новости.

Понтифик появился на балконе на пятом этаже здания, спустившись с последнего десятого этажа клиники, где расположены его личные апартаменты, ставшие больничной палатой в течение 38 дней.

88-летнего Франциска доставили в больницу 14 февраля. У него была диагностирована пневмония, врачи подключали его к кислороду, но не использовали ИВЛ. Папа находился в сознании и во время госпитализации даже записал небольшое аудиообращение к своей пастве.