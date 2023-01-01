ВСУ нанесли массированный удар по электроподстанции в Запорожской области. Как сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий, без электричества остались более 11 тысяч человек.

Была атакована подстанция в Пологовском районе. Без света остались жители Полог, Инженерного, Франко и Украинского,

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.