Арестованный мэр Стамбула призвал народ выйти на улицы

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своём аккаунте в соцсети призвал сторонников выходить на улицы.

"Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права - вопрос будущего нашей нации и наших детей. Возвысьте свой голос, собравшись на площади Сарачхане в Стамбуле и на площадях демократии в других городах", - написал политик.

Спустя три часа, после того как Имамоглу призвал людей выходить на улицы, МВД Турции временно отстранило его от должности мэра Стамбула.

Ранее сегодня суд в Стамбуле арестовал Имамоглу, удовлетворив ходатайство прокуратуры. В отношении мэра заведено уголовное дело по фактам коррупции и пособничестве терроризму.

По всей Турции проходят митинги в поддержку политика. Накануне только на улицы Стамбула вышел миллион человек. Мирный митинг перерос в массовые стычки с полицией, одного из правоохранителей облили кислотой. Протестующие строили баррикады, их оттесняли, задержаны десятки человек.