Москвичей ждёт последняя холодная ночь в марте

В ночь на 24 марта в столичном регионе будет очень холодно. Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура в Москве и Подмосковье опустится до минус 11 градусов.

На следующей неделе в город придёт потепление, пройдут небольшие дожди. Температура по ночам больше не будет пересекать нулевую отметку, по крайней мере, до конца марта.

Днём 23 марта в столице ожидается до 13 градусов тепла и без осадков, в последующие дни могут пройти дожди и столбики термометров будут подниматься до плюс 8-12 градусов.