Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах опасно. Об этом россиян предупредили в пресс-центре МВД.

Дело в том, что мошенники могут использовать незащищённые паролями сети Wi-Fi для заражения гаджетов опасным софтом. Вредоносные программы крадут персональные и платёжные данные, логины, пароли и даже личные файлы и фотографии.

В МВД советуют при подключении к общественным сетям не вводить свои персональные и платёжные данные. Также не следует пользоваться банковскими и финансовыми приложениями.