Названы темы российско-американских переговоров в Саудовской Аравии

Россия и США обсудят на переговорах 24 марта прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря, торговлю зерном и топливом, верификацию прекращения огня, возможный ввод миротворцев и принадлежность территорий. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

24 марта в Эр-Рияде пройдут российско-американские консультации. Россию на них представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Сегодня в Эр-Рияде проходит встреча американской и украинской делегаций. Стороны сосредоточены на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, на который Россия и Украина согласились после телефонных разговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Перед встречей член украинской делегации сообщил NYT, что представители Киева могут дополнительно встретиться с американцами после их переговоров с российской стороной в зависимости от прогресса.