Представлены новые герои СВО

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Капитан Андрей Скворцов с подчиненными под плотным артиллерийским огнем смогли настроить аппаратуру связи и наладить взаимодействие мотострелковых подразделений с командованием. Это позволило оперативно координировать силы в бою и отразить наступление противника.

Рядовой Денис Головченко во время штурма опорника одним из первых атаковал врага и создал условия для захвата вражеских позиций нашей передовой группой. Неприятель трижды пытался вернуть утраченные рубежи. Но Денис с товарищами отразил нападение. Понеся потери, боевики отступили.