Российские вооруженные силы продолжили наносить удары высокоточным оружием по тылам ВСУ. Взрывы этой ночью гремели в Киеве. Сигнал воздушной тревоги объявлен в семи областях Украины. Поступают сообщения об ударах по военной части в Белой церкви, аэродрому в Кировограде, в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном боевикам городе Запорожье.

Между тем в зоне спецоперации на всех основных направлениях противник несет большие потери. Накануне от неонацистов освобожден населенный пункт Срибное в ДНР.

В районе Часов Яра костромские десантники ликвидируют скопление живой силы и техники ВСУ. В этот раз не повезло вражеской группе, которая пыталась закрепиться на позициях в жилых домах. Получив координаты от беспилотников, расчеты "Градов" точным залпом накрыли указанные квадраты. Уничтожены пункт управления БПЛА и две пулеметные точки противника, что и подтвердили кадры объективного контроля.

На Красноармейском направлении горят хваленые "Леопарды". Очередной немецкий танк, который двигался вдоль лесополосы, обнаружили наши дроны-разведчики. А операторы ударных беспилотников точным попаданием остановили его и подожгли.