Российская система противовоздушной обороны пресекла почти три десятка попыток киевского режима ударить по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в ночь на понедельник, 24 марта, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских дронов.

По 12 аппаратов было сбито над территориями Брянской и Ростовской областей, два устройства перехвачены над Крымом, по одному БПЛА ликвидировано над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям.

При этом российские бойцы, получив приказ верховного главнокомандующего о приостановке атак на объекты энергетической инфраструктуры, сбили семь собственных дронов, уже находившихся на тот момент в воздухе. Киевский режим прекращать атаки явно не собирается.