Массовый митинг в Стамбуле завершился жестким разгоном протестующих

Столкновениями с полицией и жестким разгоном протестующих завершился массовый митинг в Стамбуле.

Накануне вечером сотни тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы, протестуя против ареста мэра города Экрема Имамоглу. Постепенно акция переросла в противостояние с полицией. В правоохранителей полетели камни, бутылки и пиротехника. Для разгона бушующей толпы стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

Силой пришлось подавлять протесты и в столице страны Анкаре. Оппозиция обещает продолжить борьбу за освобождение и восстановление в должности мэра Стамбула, которого называют главным политическим конкурентом главы государства - Реджепа Эрдогана.

Митингующие партия призывают к досрочным президентским выборам и заявляют, что за Имамоглу в ходе праймериз отдали голоса почти 15 миллионов граждан.