Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана провести досрочные выборы

Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести досрочные выборы. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщило агентство Reuters.

Озель также сообщил, что в ходе праймериз почти 15 млн граждан выдвинули арестованного мэра кандидатом в президенты. Он отмети, что эти результаты "поставили под сомнение легитимность Эрдогана" и "сделали досрочные выборы неизбежными.

Тем временем сразу в нескольких городах Турции начались столкновения полиции с митингующими. Демонстранты устраивают марши в поддержку мэра Имамоглу и требуют отставки правительства. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.