Хиты в духе времени: Александр Буйнов отмечает юбилей

Стремительной походкой, с молодым задором и неизменной улыбкой, Александр Буйнов вновь и вновь выходит на сцену. Ведущий уже объявляет артиста, а он все еще среди поклонников, желающих сфотографироваться с ним. Свои 75 встречает со старыми друзьями и новыми песнями.

"Я работаю в удовольствие. И вот пока это солнце, эта плазма поступает в зал от тебя, энергия, она может к тебе вернуться энергией людей, которые тебя слушают. Если этого нет - на сцену выходить нельзя", - говорит артист.

Он впервые появился на эстраде еще 16-летним школьником - вместе с таким же юным Александром Градским. Тогда начинающие музыканты объединились в рок-группу "Скоромохи", в которой Буйнов был клавишником. Это было самое беззаботное время, вспоминает певец. Играли в удовольствие, а деньги копили на аппаратуру.

Затем, только однажды, Буйнов прервал музыкальную карьеру - его призвали в армию. Служил в ракетных войсках на Алтае. Вернувшись, играл в группах "Аракс", "Цветы" и, наконец, в ВИА "Весёлые ребята". За 16 лет в знаменитом ансамбле Александр Буйнов обрел всенародную популярность и любовь.

Сольную карьеру начал в конце 1980-х - и его хиты отражали дух времени. "Падают листья", "Эй, друг", "Мои финансы поют романсы" знали, пожалуй, все. А "Пустой бамбук" - это, на самом деле, одно из упражнений ставшего популярным тогда ушу. Его показал певцу Александр Барыкин, когда однажды заглянул в гости. Песня родилась сразу же. С тех пор "Пустой бамбук" - не просто любимая песня артиста, а непременный ритуал, который он всегда совершает перед выходом на сцену.

Даже в свой день рождения Буйнов больше любит не получать, а дарить подарки. Конечно – творческие! 6 апреля – его юбилейный концерт в Кремле.